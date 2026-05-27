Voetbalster Dijkstra verruilt VfL Wolfsburg voor Tottenham

LONDEN (ANP) - Oranje-international Caitlin Dijkstra maakt na haar transfervrije vertrek bij VfL Wolfsburg de overstap naar Tottenham Hotspur. Bij de nummer 5 van afgelopen seizoen in Engeland heeft de 27-jarige verdedigster een contract getekend voor "de lange termijn".

Dijkstra stond sinds 2023 onder contract bij VfL Wolfsburg. Het eerste seizoen speelde ze nog op huurbasis voor FC Twente, de club waarvan Wolfsburg haar overnam. Bij de Duitse topclub kwam ze tot 46 optredens, waarvan 11 in de Champions League.

Dijkstra debuteerde in 2021 in het Nederlands elftal en staat op 35 interlands. Ze is ook weer opgeroepen voor de WK-kwalificatieduels van begin volgende maand tegen Ierland en Polen.