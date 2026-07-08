Top-dj Kygo heeft een oud rapnummer van de inmiddels wereldberoemde Noorse voetballer Erling Haaland onder handen genomen. Hij remixte het liedje vanwege het succes van het Noorse voetbalelftal op het WK.

Haaland nam tien jaar geleden met een paar vrienden een video op waarin ze het zelfbedachte liedje Kygo Jo rapten, dat weer een ode aan landgenoot Kygo was. Het filmpje ging de afgelopen weken weer viral, wat de aandacht van Kygo trok. In een bericht op sociale media beloofde hij een remix van Kygo Jo te maken, mits Haaland zou scoren tegen Brazilië in de achtste finale op het WK.

Haaland scoorde twee keer en Kygo hield woord. Hij deelde het resultaat op Instagram en zette het online op de streamingdiensten. "Zoals beloofd", schreef hij erbij.