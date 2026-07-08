Prinses Catherine heeft de Britse tennisser Arthur Fery gefeliciteerd met zijn halvefinaleplaats op tennistoernooi Wimbledon. De 23-jarige Brit, die met een wildcard tot het toernooi werd toegelaten, won woensdag van de Italiaan Flavio Cobolli.

De prinses van Wales spreekt in een bericht op sociale media van "een memorabele dag". "Gefeliciteerd aan Arthur Fery voor het bereiken van de halve finale in het mannenenkelspel als eerste Britse wildcardhouder", schrijft ze. Ze noemde het "een fantastische prestatie die velen heeft geïnspireerd." Catherine, die bekendstaat als een tennisliefhebber, zat eerder tijdens het toernooi op de tribune.

In Britse media wordt de stunt van de tennisser ook wel omschreven als een 'Ferytale'. Fery neemt het in de halve finales op tegen de Duitser Alexander Zverev.