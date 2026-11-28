Oekraïne legt de media beperkingen op in het publiceren van details over de gevolgen van Russische aanvallen op kritieke infrastructuur. President Volodymyr Zelensky heeft een decreet daartoe ondertekend.

In het decreet staat dat de regering "dringende maatregelen moet nemen om media te verbieden informatie te delen over de gevolgen van de verwoesting en de benodigde tijdsperiode voor het herstel van kritieke infrastructuurfaciliteiten".

Sinds de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in 2022 hebben beide landen in verschillende mate militaire censuur ingevoerd. Oekraïne heeft de media doorgaans opgeroepen geen informatie over de schade of locatie van Russische aanvallen te publiceren, omdat dit Moskou zou kunnen helpen bij het plannen van nieuwe aanvallen.

Zaterdag voerde Rusland opnieuw grootschalige aanvallen uit op op de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Daarbij is volgens burgemeester Vitali Klitsjko één vrouw gedood en zijn vier mensen verwond, onder wie een 5-jarig kind.