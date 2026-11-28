Céline Schrama heeft het Cameretten Festival 2026 gewonnen. De Rotterdamse cabaretier kreeg de prijs zondagavond uit handen van juryvoorzitter Mark Kalsbeek, meldt de organisatie.

De jury roemt Schrama om hoe ze de actualiteit gebruikt in haar programma. "De oneliners schudt ze uit haar mouw", aldus de jury. Schrama gaat volgend jaar op tournee samen met de andere finalisten, Tuqeer Wijnstein en Bram Verstappen. Wijnstein ontving zowel de Publieksprijs als de Persoonlijkheidsprijs.

Het Cameretten Festival bestaat 60 jaar. Eerder deden onder meer Brigitte Kaandorp, Theo Maassen en Kiki Schippers mee met het cabaretfestival.