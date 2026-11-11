Kylie Jenner is opnieuw aangeklaagd door een voormalige huishoudster. Volgens Rolling Stone beweert de voormalige huishoudster dat zij toen ze werkte voor de realityster slecht werd behandeld.

Cabria Amaya begon in maart 2025 met werken voor Jenner. Zij stelt in de zaak onder meer dat ze geen overuren kreeg uitbetaald en dat ze tijdens werk diverse verwondingen had opgelopen die niet goed werden afgehandeld. Zo heeft zij het over een incident waarbij een bus pepperspray afging en in haar gezicht en ogen terechtkwam. In de zaak wordt gesteld dat zij ondanks haar verwondingen werd gedwongen om te werken.

De vrouw spreekt ook van een incident waarbij ze opgesloten raakte in een inloopkast. Toen zij haar leidinggevende belde zou deze haar hebben uitgelachen. Bij nog een ander incident zou Amaya door de hond van Jenner zijn gebeten.

Eerder dit jaar waren er soortgelijke aanklachten van twee andere voormalige huishoudsters van Jenner. De advocaat van Jenner, Michael Rhodes, zegt tegen Rolling Stone dat de nieuwe aanklacht door dezelfde advocaat is ingediend als de twee eerdere zaken. "Het is duidelijk dat deze advocaat publiciteit wil gebruiken om een ​​onterechte uitbetaling af te dwingen", laat hij in een verklaring weten. "Wij laten ons niet intimideren. Daarom zullen we ons krachtig verdedigen tegen deze ongegronde zaken en kijken we ernaar uit om onze kant van het verhaal te vertellen."