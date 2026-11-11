Koning Haakon verzocht de Noorse politie in augustus 2024 of zijn stiefzoon Marius Borg Høiby zich vrijwillig mocht melden toen duidelijk werd dat hij gearresteerd zou worden. Dat melden Noorse media op basis van informatie van Spesialenheten for politisaker, dat onderzoek doet naar interne zaken binnen de politie.

De toenmalige kroonprins belde op de dag van de arrestatie met de veiligheidsdienst van het Noorse koningshuis (PST) met de mededeling dat Høiby zou worden opgepakt en vroeg vervolgens of zijn stiefzoon zich ook zelf mocht melden. De medewerker met wie hij sprak, zou verrast zijn geweest dat Haakon op de hoogte was van de geplande aanhouding. Het wordt niet duidelijk hoe Haakon dat wist. Binnen PST mocht niemand erover praten.

De politie bevestigde later dat Høiby zich zelf mocht melden en belde de kroonprins tien minuten later terug met dat antwoord. Diezelfde dag werd Høiby bij een school niet ver van Skaugum, de officiële residentie van Haakon en zijn vrouw Mette-Marit, opgepakt. Agenten hadden daar met Høiby afgesproken.

Geheimhoudingsplicht

Spesialenheten for politisaker deed onderzoek naar de gang van zaken van de arrestatie omdat het hof al wist van de geplande arrestatie. Vorige week werd bekend dat een medewerker van de PST niet wordt vervolgd voor het schenden van de geheimhoudingsplicht vanwege een gebrek aan bewijs.

Het paleis bevestigde zelf in november 2024 al dat het toenmalige kroonprinselijke paar vooraf was ingelicht.