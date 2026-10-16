Kylie Minogue (58) heeft zich aangesloten bij de stemmencast van de nieuwe animatiefilm Bad Fairies. De Australische zangeres spreekt de stem in van een kattenheks. Ook acteurs Jonathan Groff en Catherine Tate zijn toegevoegd aan de cast, meldt Deadline.

"Ik vind het geweldig om deel uit te maken van Bad Fairies, samen met de fantastische Cynthia Erivo, Jonathan Groff en zo'n geweldige stemmencast", zegt Minogue in een verklaring. "En dat ik zowel een kat als een heks mag spelen? Dat is een beetje magisch, een beetje ondeugend en vooral heel leuk."

Bad Fairies is een muzikale animatiekomedie die zich afspeelt in het hedendaagse Londen en draait om een groep feeën die hun magische wereld op stelten zet. Minogue speelt Clowder, de Cat Witch, terwijl Groff de stem van Robin Goodfellow verzorgt en Tate die van de Fairy Gothmother. Eerder werd al bekend dat Wicked-ster Cynthia Erivo de hoofdrol van Jayne Staplegun vertolkt.

De film moet op 21 mei 2027 in de bioscoop verschijnen.