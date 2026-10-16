Zangeres Hannah Mae heeft lange tijd geworsteld met gevoelens van paniek en somberheid. Hoewel haar muziekcarrière goed liep, voelde ze zich thuis vaak verloren en waren zelfs eenvoudige dagelijkse bezigheden haar soms te veel. Dat vertelt ze in gesprek met het ANP naar aanleiding van haar nieuwe nummer Adem uit Adem in, waarin ze terugblikt op die moeilijke periode.

"Ik heb het heel lang voor mezelf gehouden en vond het lastig om erover te praten", vertelt de 27-jarige zangeres. "Ik deed van alles en mijn carrière ging goed. Maar als ik alleen thuis was, wist ik niet wat ik met mezelf aan moest. Een simpele taak als eten koken was me dan al te veel."

Ook rondom optredens had Hannah Mae last van paniekgedachten. "Dan kon ik de hele dag niet eten en lukte dat pas weer als de show voorbij was." De zangeres benadrukt dat er nooit officieel een depressie bij haar is vastgesteld. "Ik ben nooit naar een dokter geweest. Maar het was wel een langere periode waarin ik me niet goed voelde en niets kon vinden om eruit te komen."

Paardrijden

Therapie, vriendschappen en leren praten over haar gevoelens hielpen haar uiteindelijk om zich beter te voelen. Ook besloot ze nieuwe dingen te proberen, zoals paardrijden. "Ik was altijd bang voor paarden, maar het leek me heel mooi en vrij om te doen. Dat gaf me veel vertrouwen. Ik was het vertrouwen in mezelf kwijt en leerde dat weer op te bouwen."

De zangeres vindt het spannend om haar ervaringen nu in een liedje te delen. "Het is een ander type liedje, zonder refrein en met een heftige tekst. Het is eigenlijk een soort dagboek." In het nummer gebruikt ze onder meer het woord 'godverdomme', tot ongenoegen van haar ouders. "Ik kom uit een christelijk gezin en mijn moeder vond dat woord niet nodig. Maar dit is gewoon hoe ik me toen voelde." Nu de moeilijke periode achter haar ligt, durft Hannah Mae er opener over te zijn. "Misschien kan ik er ook iemand mee helpen."