L7-bassiste Jennifer Finch (59) overleden

Jennifer Finch, de bassiste van de Amerikaanse rockband L7, is zaterdag op 59-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band via Instagram bekendgemaakt. Finch leed aan hersenkanker.

"Met veel pijn in ons hart moeten wij bekendmaken dat onze geliefde bandgenoot, vriendin en mede-onruststoker Jennifer Finch vandaag is overleden", staat bij een foto van de voorheen vierkoppige band. "Ze heeft een lange en moedige strijd tegen hersenkanker gevoerd en was geliefd bij vele fantastische vrienden, muzikale collega's en fans over de hele wereld. We houden van je, Jennifer."

Eerder deze maand maakte Finch bekend dat ze een behandeling onderging nadat bij haar een agressieve vorm van hersenkanker was vastgesteld. Door de diagnose moest de muzikant noodgedwongen de Amerikaanse tournee van de band missen.

Vrienden en familie waren eerder deze week een GoFundMe-pagina gestart voor de zieke Finch om de medische kosten te vergoeden. Vanuit de rockwereld kwam veel steun, met donaties van onder andere Green Day en Pearl Jam. Ook na haar overlijden blijven donaties binnenstromen.