Kroonprins Haakon bezoekt rampplek Krokstadelva

Kroonprins Haakon van Noorwegen brengt zondag een bezoek aan Krokstadelva, het stadje dat vrijdag en zaterdag voor een groot deel werd verwoest door een enorme brand. Hij praat er onder meer met vertegenwoordigers van het crisisteam en slachtoffers van de vuurzee, heeft het hof bekendgemaakt.

Door de brand zijn meer dan honderd huizen verwoest. Er zijn geen meldingen van mensen met ernstige verwondingen. Honderden mensen moesten hun huis verlaten.

Het bezoek betekent voor Haakon zijn eerste openbare optreden sinds afgelopen week zijn vrouw kroonprinses Mette-Marit het ziekenhuis mocht verlaten na een longtransplantatie. Op dezelfde dag mocht ook zijn eerder dit jaar veroordeelde stiefzoon Marius Borg Høiby de gevangenis verlaten. Hij mag zijn voorarrest thuis met een enkelband afwachten.