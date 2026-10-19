La Bola Negra sleept publieksprijs Leiden Film Festival in wacht

De Spaanse film La Bola Negra van Javier Ambrossi en Javier Calvo is de winnaar van de LIFF Publieksprijs 2026. De film, die tijdens LIFF te zien was binnen het programmaonderdeel Emerging: Selections, kreeg van bezoekers een gemiddelde score van 4,75 en eindigde daarmee bovenaan de publieksranking van de 21e editie van het Leiden International Film Festival.

De prijswinnende titel beleefde tijdens LIFF zijn Nederlandse première. Alle vertoningen op het festival waren uitverkocht. La Bola Negra volgt drie mannen in verschillende periodes van de Spaanse geschiedenis en is geïnspireerd door het leven en werk van Federico García Lorca. De film wordt in Nederland uitgebracht door Cinéart en is vanaf 21 januari 2027 in de bioscoop te zien.

De publieksprijs wordt ieder jaar bepaald door de bezoekers van LIFF, die na afloop van de films hun stem kunnen uitbrengen. La Bola Negra ging in première op het Filmfestival van Cannes en won daar een belangrijke prijs. Ook in Toronto won La Bola Negra al de publieksprijs.

In de film worden bijrollen gespeeld door Glenn Close en Penélope Cruz. De film wordt door experts al een grote kanshebber bij de Oscars genoemd.