NPO en NOS doen geen beroep op Cornald Maas bij songfestival

De NOS en de NPO doen komende editie allebei geen beroep op songfestivalkenner Cornald Maas. Dat bevestigt Maas aan het ANP na berichtgeving van NU.nl. De NPO, die heeft besloten dat Nederland meedoet ondanks het feit dat AVROTROS dit niet wil, heeft Maas nog niet benaderd voor de 'expertcommissie' die zou worden samengesteld voor deze editie. Met de NOS heeft Maas wel contact gehad, maar deze omroep wil niet dat hij komende editie het commentaar verzorgt.

"Als het aan mij had gelegen, had ik het graag nog een keer gedaan", zegt Maas tegen NU.nl. "Zodat ik had kunnen zeggen: mooi trackrecord gehad, al die jaren met plezier gedaan, en nu klaar." Maas verzorgde sinds 2004 het commentaar en maakte al jaren deel uit van de selectiecommissie. "Eigenlijk snap ik het ook wel", zegt hij ook. "Ik ben nou eenmaal een gezichtsbepalende presentator voor AVROTROS. Op het moment dat AVROTROS zich terugtrekt op principiële gronden, begrijp ik wel dat de NOS, die een neutrale, objectieve organisatie wil zijn, ook in de verslaggeving denkt: daar moet dan niet Cornald Maas zitten."

AVROTROS besloot de organisatie komende editie niet te willen doen vanwege de deelname van Israël aan het evenement en de aanhoudende oorlog in Gaza. De NPO besloot daarop wel mee te willen doen en zegt een team van experts samen te stellen. De ledenomroepen, verenigd in het College van Omroepen, hebben echter aangegeven dat medewerkers van de ledenomroepen hier niet aan meedoen. Daarnaast schreven meer dan vijfhonderd medewerkers van de NPO een brandbrief aan de NPO met de vraag niet door te gaan met hun plan. De medewerkers vinden dat deelname aan een liedjeswedstrijd niet zwaarder mag wegen dan alle doden en het leed in Gaza.

De NPO beantwoordt al een paar weken geen vragen over het songfestival en zegt "met alle partijen in gesprek te blijven". Het Commissariaat voor de Media liet afgelopen week weten niet te kunnen zeggen of het organiseren van het Eurovisie Songfestival tot de publieke mediataken van de NPO behoort. De waakhond stelt dat het niet aan haar is om toezicht te houden op het uitvoeren van deze specifieke wettelijke taken van de Nederlandse Publieke Omroep. Deze taak ligt bij minister Rianne Letschert. Haar woordvoerder liet weten dat het dossier bij de NPO en de omroepen ligt.