La Roux-zangeres Elly Jackson heeft het moeilijk gehad met het succes van haar hit Bulletproof uit 2009. "Het is het nummer dat het minst weergeeft wie ik ben. Daar heb ik echt mee geworsteld", vertelt de 38-jarige zangeres in een interview met Sunday Times Style.

Volgens Jackson paste de zelfverzekerde tekst van het nummer niet bij hoe ze zich destijds voelde. "Ik was verliefd op mijn beste vriendin. Ik was ontzettend onzeker. Ik begreep mijn seksualiteit niet. Ik voelde me een oplichter als ik het zong. Ik was helemaal niet bulletproof. Ik word nu pas een beetje bulletproof, denk ik."

Inmiddels voelt Jackson zich zelfverzekerder. "Ik voel me vrijer dan ooit, alsof ik opnieuw begin vanuit een nieuwe, gelukkigere plek", aldus de zangeres.