LONDEN (ANP) - Liverpool heeft zich in de Premier League herpakt van de nederlagen tegen Arsenal en Fenerbahçe. De ploeg van coach Andoni Iraola won met 3-1 bij Crystal Palace in Londen. Liverpool staat door de zege met 18 punten op de vierde plaats.

Alexis Mac Allister opende de score voor de bezoeker kort voor de rust. Hij kopte raak uit een vrije trap van Dominik Szoboszlai. Al vroeg in de tweede helft schoot Florian Wirtz laag links de tweede treffer binnen. Alexander Isak maakte het derde doelpunt in de slotfase. Eddie Nketiah scoorde nog in de extra tijd uit een strafschop.

Bij Liverpool hadden Virgil van Dijk en Cody Gakpo een basisplaats. Ryan Gravenberch en Jeremie Frimpong ontbraken door blessures.