Een van de laarzen die worstelaar Hulk Hogan droeg tijdens zijn partij met The Rock uit 2002, heeft op een veiling 494.000 dollar (ruim 453.000 euro) opgebracht. Dat meldt TMZ maandag.

Op de blauwe laars met witte vlammen staat een afbeelding van de vorig jaar overleden worstelaar, inclusief een handtekening van de Amerikaan. Het schoeisel is een beetje gehavend na de verloren partij in de voormalige SkyDome in Toronto tijdens WrestleMania X8. De partij tussen Terry Bollea en Dwayne Johnson, zoals de heren officieel heten, kreeg de naam "Icon vs. Icon".

Het ging overigens om de rechterlaars van Hogan. De linker werd afgelopen februari geveild voor 146.000 dollar.