DARMSTADT (ANP) - Een Europees ruimtevaartuig is na iets meer dan acht jaar vliegen aangekomen bij zijn bestemming, de planeet Mercurius. Dit is de eerste en de kleinste planeet in ons zonnestelsel. De sonde voor de missie BepiColombo is nu veilig, meldt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA maandag, maar de aankomst verliep niet soepel.

Toen het vaartuig zaterdag in een baan rond Mercurius kwam, viel het contact met de vluchtleiding op aarde even weg. Dit was gepland. Een paar uur later bleek dat de sonde onverwacht op 'standby' was gegaan. Alle niet-essentiële onderdelen worden dan uitgeschakeld. Dit gebeurt wanneer er een probleem ontstaat en moet ervoor zorgen dat het vaartuig dit kan overleven.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het vaartuig kampte met een softwarefout. Het stopte eerder dan gepland met afremmen, maar het is nu "veilig en in een stabiele baan rond Mercurius", aldus de ESA. Het kan in de komende tijd ook nog genoeg bijsturen.