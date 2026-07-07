Tijdens de laatste aflevering van Andere Tijden Sport staan wielrensters Leontien van Moorsel en Jeannie Longo centraal. Dat heeft omroep NTR in een persbericht laten weten. Beide renners vochten in de jaren negentig en de vroege jaren nul een historische wielerrivaliteit uit. Het conflict werd gekenmerkt door sportieve duels, psychologische spelletjes en een moeizame verstandhouding.

Hun meest spraakmakende duel vond plaats tijdens de Tour de France Féminin. Tijdens de slotklim van de laatste etappe op Alpe d'Huez in 1992 verdedigde Van Moorsel een krappe voorsprong van 9 seconden in het klassement. Door de onderlinge rivaliteit ontliepen de twee elkaar decennialang. Inmiddels zou de relatie iets verzacht zijn. Naast de bewuste race vertellen ze in het programma ook over vrouwenhaat, eetstoornissen en ruzie in het peloton.

Andere Tijden Sport is het sportgeschiedenisprogramma van NOS en NTR dat wordt gepresenteerd door Dione de Graaff. Met deze aflevering komt een einde aan het programma dat vanwege de omroepbezuinigingen moet verdwijnen. Het programma bestond sinds 2008.