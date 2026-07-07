Koningin Camilla heeft dinsdag een bezoek gebracht aan Ashdown Forest in het zuidoosten van Engeland. Het bezoek aan het bos vond plaats in het kader van het honderdjarig jubileum van het eerste Winnie de Poeh-boek in 1926.

Tijdens het bezoek noemde de Britse koningin het beroemde personage "een universele held". "Mensen over de hele wereld houden van hem en zijn vrienden", zei de koningin volgens Britse media. Camilla speelde ook 'Pooh sticks', een spelletje uit de verhalen van Winnie de Poeh. Daarbij laten spelers een stokje van een brug in het water vallen en degene wiens stokje als eerste aan de andere kant tevoorschijn komt, wint. Camilla zei tegen aanwezigen dat ze het spelletje als kind veel heeft gespeeld.

De koningin opende tijdens haar bezoek ook een nieuw wandelpad. Ze zei te verwachten dat veel mensen op het nieuwe pad af zullen komen. Ze noemde het verder een "leuke ervaring voor iedereen, en vooral voor kinderen".

Ashdown Forest in East Sussex vormde de inspiratie voor het Honderd Bunderbos, waar Winnie de Poeh en zijn vriendjes wonen. Het bos ligt dichtbij het vroegere huis van auteur A.A. Milne, die inspiratie voor zijn boeken opdeed tijdens wandelingen met zijn zoon Christopher Robin.