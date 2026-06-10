De dichter en de duivel, het laatste werk van de vorige week overleden schrijfster Lieke Marsman, debuteert deze week op plek 5 in de Bestseller 60. Boekenkoepel CPNB noemt het "uitzonderlijk" dat het boek, dat officieel dinsdag pas verscheen, nu al zo hoog in de lijst staat.

Direct na haar overlijden stelde de uitgever het boek al beschikbaar voor verkoop. "Het is dan ook uitzonderlijk dat een dichtbundel na slechts drie verkoopdagen zo hoog in De Bestseller 60 komt", stelt CPNB in een toelichting. Marsmans boek Op een andere planeet kunnen ze me redden keert deze week terug in de lijst en is op plek 19 de hoogste herintreder.

De top 3 van de Bestseller 60 bestaat deze week volledig uit nieuwe boeken. Stille geheimen van Karin Slaughter voert de lijst aan. Het is de 31e titel waarmee de Amerikaanse de lijst haalt. De thrillerschrijfster stond al vijftien keer eerder bovenaan. De boeken Als ik gemekker wil horen, koop ik wel een geit van Marcel Langedijk & Oos Kesbeke en Wat moed dat moet van Simon Keizer volgen op plek twee en drie. De zanger stond eerder al eens in de boekenlijst, maar nog niet zo hoog.

Andere debutanten in de Bestseller 60 deze week zijn Als de laatste boot vertrokken is van NOS-presentator Afke Boven en het boek Moeders of loeders - ongefilterd van Rebecca Boektje en Saskia Weerstand, naar hun gelijknamige podcast. De boeken komen respectievelijk nieuw binnen op plek acht en tien.