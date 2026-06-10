Marius Borg Høiby, zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, komt toch niet vrij na ruim vier maanden in voorarrest. Een Noors gerechtshof stemde woensdag niet in met zijn verzoek om vrijgelaten te worden om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn, melden Noorse media.

Volgens het hof is er een te groot risico dat Høiby nieuwe strafbare feiten zal plegen als hij wordt vrijgelaten. De rechtbank oordeelde maandag nog dat Høiby zijn cel wel mocht verlaten. Het Noorse Openbaar Ministerie ging daarna in beroep.

De 29-jarige Høiby zit sinds begin februari, vlak voor zijn proces van start ging, vast. Hij werd destijds gearresteerd en aangeklaagd voor nieuwe strafbare feiten tegen een ex-vriendin, de zogenoemde Frogner-vrouw, en in voorarrest geplaatst om recidivegevaar. Eerdere pogingen om tijdelijk vrij te komen mislukten.

Moeilijkheden

Vrijdag dienden Høiby's advocaten een nieuw verzoek in toen duidelijk werd dat de gezondheid van Mette-Marit ernstig verslechterd is. De kroonprinses, die lijdt aan een chronische longaandoening, werd op dezelfde dag op de wachtlijst gezet voor een longtransplantatie. Volgens de advocaten van Høiby waren de omstandigheden daardoor veranderd.

De rechter ging daar maandag in mee. Die was maandag van mening dat het "buitenproportioneel ingrijpend" is om Høiby vast te blijven houden. Ook zou de kans op recidive klein zijn. Høiby verklaarde daarover in een hoorzitting dat hij op dit moment echt geen moeilijkheden wilde veroorzaken. "Het gezin bevindt zich in zo'n situatie dat ik nooit iets zou doen dat de situatie zou verergeren. Dat is voor mij volstrekt ondenkbaar", zei hij.

Maandag doet de rechter uitspraak in de strafzaak tegen de oudste zoon van de kroonprinses. Høiby stond eerder dit jaar terecht voor bijna veertig strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Het Noorse OM eiste een celstraf van zeven jaar en zeven maanden.