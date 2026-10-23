Ladies of Soul in april twee keer in de Ziggo Dome

De Ladies of Soul treden volgend jaar april twee keer op in de Ziggo Dome. Vrijdag maakte de formatie van Edsilia Rombley, Trijntje Oosterhuis, Berget Lewis en Candy Dulfer bekend dat zij niet alleen op 3 april, maar ook op 2 april optreden.

Gelijktijdig met de aankondiging werden vier nieuwe gastartiesten bekendgemaakt. Naast de Amerikaanse formatie Shalamar en de Britse zangeres Jaki Graham gaat het om OGENE en Zoë Livay.

Anders dan voorheen aangekondigd, treden The Pointer Sisters niet meer op in de Ziggo Dome. Dat heeft te maken met de gezondheid van Ruth Pointer. "Ze is behoorlijk op leeftijd en haar gezondheid laat het gewoon niet toe", zei Lewis in het tv-programma Tijd voor MAX.