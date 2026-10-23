Tennisser Griekspoor naar halve finale European Open in Brussel

BRUSSEL (ANP) - Tallon Griekspoor staat in de halve finale van het tennistoernooi in Brussel. De 30-jarige tennisser won vrijdag in drie sets van de als nummer 2 geplaatste Tsjech Jiří Lehečka: 4-6 6-4 6-3. Griekspoor speelt zaterdag tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo om een plaats in de eindstrijd van het European Open.

Griekspoor, de nummer 60 van de wereldranglijst, begon in de Belgische hoofdstad goed aan het duel met de huidige nummer 20 van de wereld. Hij brak aan het begin van de eerste set meteen de service van zijn tegenstander, maar leverde daarna zijn eigen opslag weer in. De 24-jarige Lehečka had daarna het betere van het spel, brak Griekspoor opnieuw en pakte de set overtuigend met 6-4.

In de tweede set hielden beide tennissers elkaar de eerste negen games in evenwicht. Griekspoor had aan een break in de tiende game genoeg om de stand gelijk te trekken. Griekspoor brak Lehečka in de zesde game van de derde set opnieuw, hij wist zijn eigen service te behouden en won die set met 6-3.