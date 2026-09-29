Lady A-zanger Charles Kelley heeft bloedkanker

Zanger Charles Kelley, bekend van de countryband Lady A, lijdt aan bloedkanker. "Ik had een paar onverwachte ribfracturen, waardoor mijn dokter besloot om verschillende bloedtesten te laten doen. Bij een van de laatste bloedtesten werd een vorm van bloedkanker gevonden", zegt hij in een video die hij via Instagram heeft verspreid.

Volgens Kelley zijn de eerste zes maanden van de behandeling niet "heel ingrijpend", dus zal hij nog steeds in staat zijn om met de band op te treden tijdens de kerstshows. "Ik ben jong. Ik voel me gezond en de behandelingen zijn, moet ik zeggen, de afgelopen vijf jaar zo ver gevorderd dat de levensverwachting veel langer is dan vroeger. Ik heb echt goede hoop. Echt waar."

"Fysiek zal ik me weer mezelf voelen. Ik zal moeilijke dagen hebben, maar ik wil blijven werken... Ik moet gelukkig zijn en doen wat ik graag doe", aldus de zanger, die naast zijn vrouw zit in de video. "We komen hier wel doorheen."