Koning Carl Gustaf spreekt Zweeds parlement toe

Koning Carl Gustaf heeft het Zweedse parlement toegesproken bij de opening van het parlementaire jaar. "Mijn wens is dat dit parlementaire jaar gekenmerkt wordt door gevoeligheid, eerlijkheid en een langetermijnvisie", zei hij volgens het Zweedse hof.

De koning stond stil bij de onzekerheid in de wereld en sprak een hoop uit voor het komende jaar. "Laten we samen bijdragen aan een samenleving van vertrouwen en veiligheid, waar de democratie stevig staat en waar optimisme en vertrouwen in de toekomst ruimte hebben om te groeien", sprak hij. Ook koningin Silvia, kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Sofia waren bij de toespraak.

Volgens Zweedse media werden ze bij aankomst voor het parlementsgebouw onthaald met muziek. Het muziekkorps van het leger speelde een stukje Dancing Queen van ABBA en The Final Countdown van Europe. Eenmaal binnen zelf werd voor de speech van de koning nog het volkslied gezongen door de koninklijke familie en de aanwezige parlementsleden.