Lady Gaga, P!nk, Shakira en Sia maken kans op een plekje in de Songwriters Hall of Fame. De organisatie maakte donderdag bekend welke artiesten zijn genomineerd voor de prestigieuze eer.

De Songwriters Hall of Fame bestaat sinds 1969. Songwriters komen in aanmerking voor de eer als zijn of haar eerste uitgebrachte nummer minstens twintig jaar oud is. Zowel schrijvers die zelf zingen als schrijvers die voor andere artiesten teksten maken worden toegevoegd.

Ook Boy George, Jack White, Debbie Harry en Chris Stein van Blondie en Ne-Yo staan in de lijst met kandidaten. Opvallend genoeg staat will.i.am, bekend als lid van de Black Eyed Peas, niet vermeld in de categorie uitvoerende artiesten.

Tot 14 december wordt door de leden van de organisatie gestemd, in januari wordt bekend welke artiesten uiteindelijk een plekje hebben bemachtigd. De ceremonie vindt gebruikelijk in juni plaats. Dit jaar trad onder anderen Taylor Swift toe tot het gezelschap, als jongste ooit.