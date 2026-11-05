Cuba heeft de bekende journalist Yoani Sánchez gearresteerd, meldt het medium dat ze oprichtte en waar ze nog altijd leiding aan geeft, 14ymedio. De 51-jarige Sánchez zou zijn opgepakt toen ze boodschappen ging doen in haar woonplaats Havana. Wel kon ze haar collega's nog waarschuwen over haar arrestatie. Sánchez kaartte herhaaldelijk misstanden in Cuba aan, zoals de gevolgen van de Amerikaanse sancties tegen het land.

14ymedio is verboden in Cuba en de site is niet te bezoeken voor Cubanen, ook omdat het land sinds 2023 niet langer media toestaat die buiten staatscontrole vallen. Volgens 14ymedio zijn deze week meerdere journalisten opgepakt in Cuba. Een van hen zou daarbij enkele uren zijn vastgehouden na een gewelddadige arrestatie, waarna een boete volgde voor uitingen op sociale media.

Sánchez ontving eerder een prestigieuze prijs voor Spaanstalige journalistiek en werd door Time Magazine in 2008 gerekend tot een van 's werelds invloedrijkste personen.