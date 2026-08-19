Lady Gaga wint rechtszaak van surfplankenmerk

Lady Gaga heeft een rechtszaak gewonnen die een surfplankenbedrijf tegen haar had aangespannen, schrijft Billboard. Lost Surfboards, dat een merk surfplanken verkoopt met de naam Mayhem, had de zangeres aangeklaagd vanwege de titel van haar vorig jaar verschenen studioalbum Mayhem.

Het bedrijf beweerde dat mensen die de albumnaam zagen zouden denken dat het gerelateerd was aan het surfplankenbedrijf. Maar een rechter oordeelde volgens Billboard dat de zaak te zwak was om door te zetten.

De advocaten van Lady Gaga hadden eerder al een verzoek gedaan om de zaak af te wijzen. Zij noemden het "een doorzichtige poging om voordeel en publiciteit te behalen uit het gebruik van een alledaags woordenboekwoord door een van 's werelds meest herkenbare artiesten". Ze stelden ook dat Lost "geen enkele verwarde consument" kon aanwijzen die dacht dat er een verband bestond met het album.