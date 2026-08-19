Advocaten: gerechtelijke dwaling in champignonmoordzaak Australië

MELBOURNE (ANP/AFP) - Advocaten van de tot levenslang veroordeelde 'champignonmoordenaar' Erin Patterson (51) hebben in hoger beroep in Melbourne gesproken over een gerechtelijke dwaling.

Patterson werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld wegens de moord in 2023 op verwanten van haar ex-man met behulp van een gerecht met giftige paddenstoelen en wegens nog een poging tot moord. Ze zou na 33 jaar in aanmerking kunnen komen voor vervroegde vrijlating.

Raadslieden stellen dat in de aanloop naar het proces juryleden in hetzelfde hotel verbleven als een belangrijke getuige van de aanklagers. De rechtbank zou ook selectief bewijsmateriaal hebben toegelaten. De juryleden zouden zo zijn gedwongen om een oordeel te vellen op basis van ondeugdelijke bewijsvoering en dat leidt tot een gerechtelijke dwaling.

Het Openbaar Ministerie ging ook in beroep omdat het niet wil dat Patterson kans maakt op vervroegde vrijlating.