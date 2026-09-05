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Lainey Wilson opnieuw presentator CMA Awards

05 sep , 20:00Entertainment
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Lainey Wilson presenteert dit jaar opnieuw de CMA Awards. De 34-jarige countryzangeres wordt daarmee de eerste vrouw die de belangrijkste Amerikaanse countryprijzen twee keer alleen presenteert, meldt Billboard.
Wilson presenteerde de show vorig jaar voor het eerst solo. Een jaar eerder deed ze dat samen met Luke Bryan en Peyton Manning. Dolly Parton was in 1988 de eerste vrouw die de uitreiking in haar eentje presenteerde. Reba McEntire volgde in 1991.
"Ik kan niet enthousiaster zijn dat ik de CMA Awards dit jaar weer mag presenteren, vooral omdat het de zestigste editie is", zegt Wilson. De zangeres won zelf in de afgelopen drie jaar twaalf CMA Awards. Daarmee staat ze bij de vrouwen alleen achter Miranda Lambert, die er veertien won.
De zestigste CMA Awards worden op 18 november uitgereikt in de Bridgestone Arena in Nashville.
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