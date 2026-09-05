Natalie Portman is vorige maand in Parijs bevallen van haar derde kind. De 45-jarige actrice kreeg haar eerste kind met haar vriend, de Franse muziekproducent Tanguy Destable. Dat meldt het Amerikaanse tijdschrift People zaterdag op basis van een bron.

Een naam, geslacht en exacte geboortedatum van het kind zijn nog niet bekendgemaakt. People heeft een woordvoerder van Portman om een reactie gevraagd.

Portman maakte in april zelf bekend dat ze zwanger was. "Tanguy en ik zijn heel enthousiast", zei ze destijds tegen Harper's Bazaar. Ze noemde haar zwangerschap "een voorrecht en een wonder" en zei erg dankbaar te zijn.

De actrice heeft met haar ex-man Benjamin Millepied al twee kinderen, zoon Aleph (15) en dochter Amalia (9). Portman en Millepied scheidden in 2024.