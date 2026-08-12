GENÈVE (ANP) - Landen in een gewapend conflict of in een gevoelige geopolitieke situatie die het Eurovisie Songfestival winnen, mogen niet automatisch meer de volgende editie organiseren. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. Tot nu toe was het zo dat de winnaar van het Eurovisie Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza.

"Als het nodig is, dan kan de EBU een onafhankelijke inschatting laten maken van de veiligheid in de regio", stelt de EBU in de verklaring. Afgelopen editie deden vijf landen, waaronder Nederland, niet mee aan het songfestival omdat Israël wel meedeed. De nieuwe regel zal voor het eerst van kracht zijn tijdens de editie van 2027.

Als het winnende land niet in staat wordt geacht om het festival te organiseren, wijst de EBU een alternatief gastland aan. De betreffende omroep mag het festival dan op eigen titel organiseren en hoeft het evenement niet uit naam van de eigenlijke winnende omroep te produceren.

'Veilige en hartelijke omgeving'

Het is niet de enige aanpassing in de reglementen die de EBU doorvoert. Deelnemers aan het songfestival moeten vanaf komend jaar minimaal 18 jaar oud zijn op de dag dat de eerste officiële repetitie plaatsvindt. Die leeftijd was tot nu toe 16 jaar. Ook zijn de regels aangescherpt wat betreft achtergrondzang op tape. Die mag de hoofdmelodie van de leadzanger(s) niet vervangen of overmatig ondersteunen.

"Deze nieuwe regels geven iedereen meer duidelijkheid, helpen onze artiesten te beschermen en garanderen dat het songfestival een veilige en hartelijke omgeving is, terwijl tegelijkertijd de integriteit en de geest van het evenement wordt bewaakt", stelt directeur Martin Green in een toelichting.