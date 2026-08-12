DEN HAAG (ANP) - Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New Yorksingel. De dader was de vader van haar kinderen, die op dat moment in huis aanwezig waren.

De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 19.00 uur van start gaan in de Betje Wolffstraat. Het evenement is in goede afstemming met directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin.

De initiatiefneemster wil met de tocht de stem van de doodgeschoten vrouw laten horen. "Vrouwenmoord mag nooit meer gebeuren, dat is wat hen drijft", aldus een woordvoerder van Namens de Familie, die met de organisatie in contact staat.

In de uitnodiging is te lezen dat aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen. Namens de Familie verwacht een grote opkomst. De Haagse burgemeester Jan van Zanen zal aanwezig zijn bij de tocht. Op verzoek van de gemeente is er tijdens de tocht politiebegeleiding.