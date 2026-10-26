Langley verlengt eigen record in Billboard Hot 100 naar 25 weken

Choosin' Texas van Ella Langley staat deze week opnieuw op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De zangeres staat daarmee 25 weken op de toppositie en verlengt het record dat al op haar naam stond met dit nummer.

Met Choosin' Texas onttroonde Langley in september Mariah Carey als recordhouder, die tot dan toe met All I Want For Christmas met 22 weken het langst op nummer 1 stond. De countrysong stond toen 23 weken op de eerste plaats in de hitlijst.

De kans bestaat dat Carey aan het eind van het jaar weer wat opschuift naar Langley. All I Want For Christmas staat dan doorgaans een of meerdere weken op 1. Shaboozey met A Bar Song (Tipsy) en Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus met Old Town Road volgen met ieder negentien weken.