Godts helpt PSG naar koppositie in thuisduel met Lyon

PARIJS (ANP) - Paris Saint-Germain heeft maandagavond in het thuisduel met Olympique Lyon voor het eerst dit seizoen de koppositie in de Ligue 1 gegrepen. In het Parc des Princes werd het 2-0 voor de regerend landskampioen. PSG is nu koploper met 17 punten uit acht duels, 1 punt meer dan Stade Rennais. Lyon blijft steken op 14 punten en is gezakt naar plek 5.

Het verschil werd in de tweede helft gemaakt door twee invallers. Oud-Ajacied Mika Godts gaf voor op Senny Mayulu, die hard raak schoot in de korte hoek. Vervolgens scoorde Godts zelf zijn eerste voor PSG met een schot in de verre hoek uit een tegenaanval.

De wedstrijd zou aanvankelijk zondagavond plaatsvinden, maar werd uitgesteld vanwege aangekondigde demonstraties in de Franse hoofdstad. Door de verschuiving konden meerdere genomineerden voor de Ballon d'Or maandagavond niet bij de uitreiking van de prijs voor de beste voetballer ter wereld zijn. Ousmane Dembélé, die de Ballon d'Or vorig jaar won, was maandagavond wel bij de uitreiking in Londen aanwezig. Hij was niet inzetbaar voor PSG vanwege een blessure.