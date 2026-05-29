Laura Tesoro mogelijk niet bij finale The Voice van Vlaanderen

De Belgische zangeres Laura Tesoro ontbreekt mogelijk bij de finale van The Voice van Vlaanderen. Belgische media schrijven dat de zangeres, coach in het programma, afgelopen nacht met spoed was opgenomen in het ziekenhuis.

Tesoro moest vanwege een blindedarmontsteking een spoedoperatie ondergaan. Ze heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij een video op TikTok schreef ze dat alles goed gaat.

Volgens VTM is het nog onzeker of Tesoro vrijdagavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen aanwezig is. De zangeres heeft nog een finalist in de talentenjacht. "We volgen de situatie minuut per minuut op en laten Laura straks zelf beslissen of ze zich goed genoeg voelt om aanwezig te zijn", aldus VTM in een verklaring.

Tesoro is in Nederland ook op de televisie te zien. Zij presenteert samen met Wendy van Dijk het huidige seizoen van So You Think You Can Dance.