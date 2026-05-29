Olav Mol gaat Formule 1 voorbeschouwen voor KIJK

Olav Mol en Jack Plooij gaan na enkele jaren afwezigheid weer op beeld Formule 1-races voorbeschouwen. De bijdragen van de twee zullen te zien zijn op streamingdienst KIJK en gaan van start bij de aankomende Grote Prijs van Monaco, heeft Talpa aangekondigd.

Mol en Plooij verzorgden eerder jarenlang het tv-commentaar en de bijbehorende uitzendingen bij de races voor onder meer RTL, SBS en later Ziggo Sport. Toen Viaplay de Formule 1 in 2022 overnam, werden de twee niet meegenomen.

Via het radiostation Grand Prix Radio gaven Mol en Plooij de afgelopen jaren toch commentaar.