Laverne Cox: trans-zijn beschermde me tegen narcistische mannen

Volgens Laverne Cox heeft het zijn van een transgendervrouw haar veel "zegeningen" gebracht. In een interview met Us Weekly vertelde de actrice dat haar genderidentiteit haar tegen veel heeft beschermd, "zoals narcistische mannen".

"Trans zijn heeft me echt geholpen met dat hele Hollywood-gebeuren en om niet te veel naast mijn schoenen te gaan lopen", zei de 54-jarige Cox. Ze heeft het over "al die beroemde atleten, rappers en acteurs die wel met me flirten maar me nooit openlijk zouden daten omdat ik trans ben". De Orange Is the New Black-actrice bleef daardoor "met beide benen op de grond" staan.

Haar genderidentiteit heeft haar daarmee beschermd tegen "veel dingen die andere vrouwen in Hollywood meemaken en die niet positief zijn".

Cox bracht recent een boek met de titel Transcendent uit over haar traumatische jeugd en hoe ze als zwarte transvrouw veiligheid heeft gevonden in Hollywood.