Noors Openbaar Ministerie gaat vonnis Høiby bestuderen

Het Noorse Openbaar Ministerie weet nog niet of het hoger beroep aantekent in de zaak tegen Marius Borg Høiby. Officier van justitie Sturla Henriksbø gaat eerst het vonnis bestuderen, laat hij weten aan Noorse media.

Høiby kreeg maandag een celstraf van vier jaar. Hij werd veroordeeld voor 34 van de 40 punten in de tenlastelegging, maar werd vrijgesproken van twee van de vier verkrachtingen waarvan hij werd beschuldigd. De aanklager had zeven jaar en zeven maanden celstraf geëist.

Henriksbø merkte tegenover de Noorse pers op dat bij verkrachtingszaken in Noorwegen ongeveer 30 procent wordt vrijgesproken, wat een hoger percentage is dan bij andere vergrijpen. "Dat laat juist zien hoe moeilijk zulke zaken zijn", aldus de aanklager.

Het Openbaar Ministerie en Høiby hebben twee weken de tijd om in beroep te gaan.