E.J. Carroll, onder meer bekend van rollen in Law & Order, The Deuce en Everything's Fine, is donderdag overleden. De acteur was onderweg naar zijn werk toen hij plotseling stierf, bevestigt zijn woordvoerder zaterdag aan Amerikaanse media. Carroll werd 66 jaar.

De acteur vertolkte meerdere rollen in Law & Order en vervolgen van de serie zoals Law & Order: Special Victims Unit en Law & Order: Criminal Intent, waaronder de rol van politieagent. Hij kwam daarnaast vaak in gastrollen terug in series als The Blacklist en The Punisher. In de serie The Deuce, over de opkomst van de pornoindustrie, had Carroll een grotere rol: hij runde een sekswinkel.

Carroll kwam ook terug in meerdere films, zoals The Wrestler, The Winning Season en Everything's Fine. In laatstgenoemde productie werkte hij samen met Robert De Niro. Volgens een woordvoerder van Carroll is er "geen enkele acteur in New York die niet met E.J. heeft gewerkt of hem is tegengekomen". Drie films waar Carroll in speelde moeten nog uitkomen: A Delicate Arrangement, Triumph of the Will en The Wretched Devours.