LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen verwacht zondag een lastige Grote Prijs van Las Vegas. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 start weliswaar van poleposition, maar rekent op geduchte concurrentie van met name de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli. "Ze zullen hard gaan, maar ik ga mijn best doen om het gevecht met ze aan te gaan", zei de coureur van Red Bull na afloop van de kwalificatie bij Viaplay.

Verstappen reed in die kwalificatie de tweede tijd. Antonelli was sneller, maar de nieuwe wereldkampioen moet door een gridstraf vijf plaatsen naar achteren in de startopstelling. De Nederlander gaf aan dat hij niet helemaal tevreden is over zijn auto. "Al sinds de Grote Prijs van Brazilië heb ik moeite met de auto, met het sturen. Ik kan niet in detail gaan over wat er precies mis is, maar het maakt het allemaal wel lastig", lichtte hij toe.

De kwalificatie ging niettemin wel goed, zei hij. "Ik heb maximaal gepresteerd, zat goed in de slipstream."

Russell

Verstappen en Russell vormen de eerste startrij en dat kan spannend worden, want de twee hadden in Las Vegas een aanrijding in de derde vrije training. Ze moesten zich na afloop van de training melden bij de stewards voor uitleg.

De stewards oordeelden mild voor Verstappen. Ze vonden wel dat hij een onvoorspelbare manoeuvre had gemaakt, maar er was geen sprake van bijzonder gevaarlijk rijden. Hij ontliep een gridstraf en kwam weg met een waarschuwing.

"Er was helemaal niets aan de hand", deed Verstappen het incident af. Russell deed er minder luchtig over. "Ik accepteer niet zomaar dat iemand me op deze manier hindert en vervolgens rondloopt alsof hij beter en belangrijker is dan ieder ander. Iemand moet die gast op zijn plaats zetten", zei de Brit bij SkySports.