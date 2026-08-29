Le Parisien: Stromae werkt mee aan nieuw album Céline Dion

Stromae heeft meegewerkt aan het nieuwe, nog te verschijnen album van Céline Dion. De Belgische artiest, die wereldhits scoorde met nummers als Papaoutai en Alors On Danse, zou een liedje voor de Canadese zangeres hebben geschreven en gecomponeerd. Dat meldt de Franse krant Le Parisien.

Dion is hard bezig met haar muzikale comeback. Volgende maand begint ze aan een reeks uitverkochte concerten in Parijs en volgend jaar moet er een nieuw Franstalig album verschijnen. Volgens Le Parisien liggen er al zes nummers klaar. Behalve met Stromae werkt ze met meer jonge Franstalige artiesten. Ze zou onder meer samenwerken met de populaire Belgische zangeres Angèle.

Voor Stromae zou een samenwerking met Dion de tweede met een superster in korte tijd zijn. Hij maakte recent de single My Sins Are My Saviour met Madonna. Het lied staat op Madonna's nieuwste album CONFESSIONS II.