'Oom' Harald voor altijd in hart kroonprinses Victoria

Kroonprinses Victoria van Zweden zal haar peetoom koning Harald van Noorwegen niet snel vergeten. Hij zal voor altijd in haar hart zitten, schrijft ze zaterdag in een boodschap op sociale media.

"Koning Harald was een zeer geliefde peetoom - altijd gastvrij en hartelijk. Hij lachte gemakkelijk en had een twinkeling in zijn ogen", herinnert Victoria zich. Volgens haar was Harald "een buitengewoon fijn mens" en "een voorbeeld".

"Sommige mensen laten sporen achter die de tijd nooit kan uitwissen. Koning Harald is zo iemand", gaat de 49-jarige kroonprinses verder. "Met zijn warmte en aanwezigheid bezat hij de zeldzame gave om echt oog te hebben voor mensen."

Condoleances

Victoria zegt dat haar gedachten, en die van haar echtgenoot prins Daniel, uitgaan naar heel Noorwegen en zijn bevolking. Ook stuurt ze condoleances naar koningin Sonja, koning Haakon en koningin Mette-Marit en de rest van de Noorse koninklijke familie.

Vrijdag deelde het Zweedse hof al een boodschap van Victoria's vader, koning Carl Gustaf. Hij noemde Harald zijn "dierbare vriend".