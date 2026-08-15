LeBron James is een eigen golfkanaal op YouTube begonnen. De basketballegende wil kijkers daarin meenemen tijdens zijn "reis met de sport", meldt The Hollywood Reporter. Op het kanaal verschijnt maandelijks een nieuwe video.

In de eerste aflevering speelt James in Schotland golf met voormalige ploeggenoten van de Cleveland Cavaliers, onder wie Kevin Love en J.R. Smith. Ze vieren daarmee dat het tien jaar geleden is dat ze met de club de NBA-titel wonnen. "Ik kijk ernaar uit dat mensen deze eerste aflevering zien. Het was een onvergetelijke reis met mijn teamgenoten. We konden golfen en bijpraten in een aantal van de mooiste omgevingen die ik ooit heb gezien", aldus James.

"Golf geeft me de uitdaging die ik als topsporter nodig heb", vertelt James. "Ik heb vooral heel veel plezier, leer het spel kennen, oefen en speel zo vaak als ik kan. Ik vind het geweldig om iedereen via mijn kanaal mee te nemen op deze reis."