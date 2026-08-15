AMSTELVEEN (ANP) - De Nederlandse hockeysters zijn het wereldkampioenschap in eigen land begonnen met een zege op Chili. Het team van bondscoach Raoul Ehren won in het Wagener Stadion in Amstelveen met 2-0.

Marijn Veen opende in het tweede kwart de score. De tweede treffer na rust kwam op naam van Yibbi Jansen uit een strafcorner.

Oranje begon met Anne Veenendaal in het doel en met Renée van Laarhoven als aanvoerder. In een hoog tempo werd Chili vastgezet rond de cirkel. Schoten van Freeke Moes, Veen en Pien Sanders gingen voorlangs. Vlak voor het einde van het eerste kwart kreeg Oranje een strafcorner en meteen nog een. Keepster Natalia Salvador bracht redding op de sleeppush van Jansen.

Strafcorner

In het tweede kwart kreeg Chili een strafcorner en ook Veenendaal stopte de inzet van Denise Rojas. In de 24e minuut was het raak door Veen, die van dichtbij binnentipte na een schot van Jansen.

Na ruim 5 minuten in het derde kwart kwam er opnieuw een strafcorner voor Oranje. De derde strafcorner van Jansen ging via een been van een Chileense verdedigster er wel in. Chili kon Oranje vervolgens maar moeilijk uit de cirkel houden, waardoor er nog een serie strafcorners volgde. Twee volgende strafcorners van de Oranjespeelster gingen naast. Eentje werd geblokt door de Chileense uitloopster en twee door Salvador.

Australië

Veen kreeg in het vierde kwart nog een grote kans op een derde treffer, maar ze schoot links voorlangs. De moegestreden Chileense hockeysters gaven meer ruimte weg, maar hielden het doel verder schoon bij de strafcorners van Jansen en een schot van Sanders. De eerste WK-zege van Oranje kwam niet meer in gevaar.

Australië is maandag de tweede tegenstander van het team van Ehren. De Australische hockeysters wonnen hun eerste groepswedstrijd met 2-0 van Japan.