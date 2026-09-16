Lena Dunham verwelkomt eerste kind

Lena Dunham en haar man Luis Felber hebben hun eerste kind verwelkomd. De actrice en schrijfster maakte in een artikel in Vogue bekend dat hun kind via een surrogaatmoeder is geboren.

De 40-jarige Dunham was in het verleden vaker open over haar moeilijke weg naar het moederschap. De Girls-actrice moest jaren geleden haar baarmoeder laten verwijderen, omdat ze last had van ernstige endometriose, een aandoening waarbij weefsel buiten de baarmoeder groeit, wat pijn en andere klachten kan veroorzaken.

Dunham en Felber zijn sinds september 2021 getrouwd.