Máxima scoorde 'heel laag' op kennis mentale gezondheid jongeren

Koningin Máxima scoorde "heel laag" toen ze eens op een online checklist haar kennis testte over het helpen van jongeren met mentale problemen. Dat vertelde ze woensdag in de kleedkamer van het NAC-stadion tijdens een bezoek waarbij de mentale gezondheid van mannen in de voetbalwereld centraal stond. Máxima testte haar kennis bij De Checkers, een onlinetool van Stichting MIND Us die volwassenen leert hoe ze mentale problemen bij jongeren kunnen signaleren en hoe ze hier met hen over kunnen praten.

De koningin sprak met diverse partijen over de aanpak van mentale gezondheid. Ze wees daarbij op verantwoorde middelen om jongeren te helpen, waaronder de online checklist van MIND Us. Máxima moest toegeven dat haar eigen score laag was en checkte bij haar dochters of zij zich in de testuitslag van hun moeder herkenden.

De koningin lanceerde De Checkers in 2024. Máxima is sinds 2022 erevoorzitter van MIND Us, een organisatie die jongeren helpt grip op hun mentale gezondheid te krijgen. Ze legt sindsdien met regelmaat bezoeken af waarbij dit thema wordt onderstreept.