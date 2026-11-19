Vajèn van den Bosch is donderdagavond nog niet te zien in de voorstelling Evita 50 in Nijmegen. De hoofdrolspeelster is nog altijd geveld door een "hardnekkig griepvirus". Ze wordt daarom vervangen door Lena Stallinga, meldt een woordvoerder van de productie.

Woensdagavond werd de première van de musicalshow gecanceld vanwege de zieke actrice. De voorstelling zou plaatsvinden in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, maar wordt op een later moment ingehaald. Van den Bosch liet weten de annulering te betreuren. "Het voelt ontzettend onwerkelijk dat dit juist op een dag als vandaag gebeurt", schreef zij op Instagram.

Van den Bosch speelt de musicalconcerten samen met Milan van Waardenburg. De voorstellingen vinden plaats vanwege het vijftigjarig bestaan van het album Evita van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. Evita 50 is vanaf donderdag vijf dagen te zien in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. In totaal staan 36 shows gepland in diverse Nederlandse theaters.