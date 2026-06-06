Zangeres Lenny Kuhr zit een week na haar afscheidsconcert nog "in de fase van het afkicken". Dat laat haar echtgenoot Rob Frank zaterdag desgevraagd aan het ANP weten. Kuhr besloot na zestig jaar te stoppen, vanwege de gezondheid van haar man, maar ook vanwege het toenemende antisemitisme dat zij zegt te ervaren. Het echtpaar gaat emigreren naar Israël.

"Het begint nu in te dalen dat zij geen concerten meer in Nederland zal geven", zegt haar man. "Al hebben we wel al plannen om in Israël nog een aantal keer op te treden."

Het helpt volgens Frank dat de zangeres "overstelpt is met reacties" de afgelopen week. "Brieven, kaartjes, e-mails en bossen bloemen. Het voelt heel goed dat haar fans zo intens meeleven."

Het is de bedoeling dat Kuhr en haar man uiterlijk eind oktober naar Israël verhuizen. "Emigreren kost veel tijd en energie", stelt haar man. "En het gaat op onze leeftijd allemaal niet meer zo soepeltjes als wanneer je nog dertig bent en zo'n groot besluit neemt."