Spaans koningspaar verwelkomt paus Leo in Madrid

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben paus Leo welkom geheten in Spanje. Het koningspaar wachtte op het vliegveld op de paus, die een bezoek van bijna een week brengt aan het land.

Na het welkom op de luchthaven volgde een ceremonie op het koninklijk paleis in Madrid. Daarbij waren ook prinses Leonor en Sofia, de dochters van Felipe en Letizia, aanwezig.

Felipe sprak tijdens de ceremonie lovende woorden over de paus. Hij prees Leo voor zijn "helderheid en vastberadenheid" ten aanzien van de aanpak van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. "Uw helderheid en vastberadenheid zijn essentieel in het proces van genezing en herstel van de aangerichte schade: voor de slachtoffers, de gelovigen, de kerk en de samenleving als geheel," zei Felipe tegen Leo.